Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Албон: Трябва да наваксаме поне половин секунда

Алекс Албон: Трябва да наваксаме поне половин секунда

  • 9 март 2026 | 16:20
  • 297
  • 0

Пилотите на Уилямс не успяха да вземат точки в Гран При на Австралия вчера, като Алекс Албион завърши 12-и. А след финала разстроеният пилот обясни, че в момента Уилямс FW48 няма необходимата скорост, за да се бори тимът в средата на колоната и да се надява на място в топ 10.

“Ясно е, че не сме във формата, в която бяхме преди година - обясни Албон. - Карах сам през цялото състезание, а реално погледнато, ние не сме в състояние да се борим в средата на колоната. Ние изпреварваме само Астън Мартин и Кадилак и състезанието беше самотно за нас.

В Италия: Има живот на планетата Ферари
В Италия: Има живот на планетата Ферари

“Трябва да наваксаме поне половин секунда, за да мислим за битката в средата на колоната. Но ние знаем каква е причината за изоставането си, като не става въпрос само за по-високото тегло на колата ни, не ни стига както скорост, така и притискаща сила. В квалификацията видяхме какво не ни достига, като най-вече ни липсваше скорост в бързите завои.”

Монтоя критикува стратегията на Ферари в Австралия
Монтоя критикува стратегията на Ферари в Австралия
Снимки: Gettyimages

