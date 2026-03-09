Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. С колко изостава Ред Бул от Мерцедес на старта на сезона?

С колко изостава Ред Бул от Мерцедес на старта на сезона?

  • 9 март 2026 | 13:52
  • 137
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен разкри в детайли къде болидът на Ред Бул - RB22 изостава в сравнение с конкуренцията във Формула 1, като определи проблемите като "решими" и обясни, че изоставането може да се навакса.

Коментарът на нидерландеца дойде след откриващата сезона Гран При на Австралия. Там той трябваше да си пробива път през колоната, след като стартира от 20-а позиция на решетката, и в крайна сметка завърши на шесто място на пистата „Албърт Парк“. Въпреки че катастрофа в квалификацията го лиши от възможността да покаже истинското темпо на болида в Мелбърн, четирикратният световен шампион изрази относително задоволство от позицията, в която се намира базираният в Милтън Кийнс отбор в началото на кампанията.

Пред медии в Мелбърн, Верстапен подчерта, че в момента отборът е трети или четвърти по сила в шампионата.

„Със сигурност имаме потенциал в колата, знаем го. Изоставането ни може да бъде преодоляно, разликата не е шокираща - коментира Верстапен. - Много съм доволен от създаването на нашата задвижваща система, следващата ни цел е да се борим отново на върха с Мерцедес и Макларън."

Снимки: Gettyimages

