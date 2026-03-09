Марк Маркес: Повечето точки по договора с Дукати вече са договорени

Марк Маркес потвърди, че повечето елементи от новия му договор с Дукати в MotoGP вече са съгласувани. Това е сделката, която всички очакват още от миналия сезон, но до този момент тя все още не се е материализирала.

Докато състезатели като Педро Акоста, Франческо Баная и Фабио Куартараро разтърсиха пазара на пилоти с новини за смяна на отбори за 2027, изглежда, че настоящият шампион Марк Маркес ще остане в настоящия си тим за първи път, откакто напусна Хонда.

Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?

След грандиозния успех в дебютния му сезон с тима, в който той триумфира с дългоочакваната девета световна титла, би било огромна изненада, ако Маркес не поднови договора си с италианския производител за новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели. Въпреки това, несигурността около възстановяването на контузеното рамо на Маркес, която го държа извън пистите на MotoGP от октомври до февруари, накара испанеца да поиска пауза в преговорите.

Въпреки че, „повечето точки“ вече са договорени, Маркес не уточни кои са оставащите аспекти за изглаждане.

Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

„Относно договора, с Дукати сме съгласни по повечето точки - заяви Маркес пред MotoGP.com след завръщането си в Европа след първия кръг в Бурирам. - Когато започнахме да говорим за бъдещето, аз бях контузен. Преди всичко бих искал да се чувствам добре на мотора и едва тогава, разбира се, да подпиша договора.“

Въпреки че не успя да повтори миналогодишната си доминация в Бурирам, Маркес отново беше най-добрият пилот на Дукати в Тайланд – борейки се за победата в спринта, а след това бе напът към подиум в основното състезание, преди спукана гума и повреда в джантата да го спре.

Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

„Очаквам с нетърпение следващите състезания, защото в Тайланд имахме известни трудности, но бяхме там, борехме се за подиума. Така че това е добрата новина - каза Маркес. - Сега имам две седмици, в които бих искал да направя още една стъпка напред с физическото си състояние и с рамото, да видим дали ще успея. Но да, вече започвам да се чувствам достатъчно добре, за да се боря в състезанията.“

Маркес ще се отправи към втория кръг – дебютното състезание в Гояния, Бразилия, с изоставане от 23 точки спрямо временния лидер в шампионата и спряган за негов съотборник през 2027 Педро Акоста (КТМ).

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages