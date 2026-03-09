Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес: Повечето точки по договора с Дукати вече са договорени

Марк Маркес: Повечето точки по договора с Дукати вече са договорени

  • 9 март 2026 | 14:48
  • 139
  • 0

Марк Маркес потвърди, че повечето елементи от новия му договор с Дукати в MotoGP вече са съгласувани. Това е сделката, която всички очакват още от миналия сезон, но до този момент тя все още не се е материализирала.

Докато състезатели като Педро Акоста, Франческо Баная и Фабио Куартараро разтърсиха пазара на пилоти с новини за смяна на отбори за 2027, изглежда, че настоящият шампион Марк Маркес ще остане в настоящия си тим за първи път, откакто напусна Хонда.

Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?
Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?

След грандиозния успех в дебютния му сезон с тима, в който той триумфира с дългоочакваната девета световна титла, би било огромна изненада, ако Маркес не поднови договора си с италианския производител за новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели. Въпреки това, несигурността около възстановяването на контузеното рамо на Маркес, която го държа извън пистите на MotoGP от октомври до февруари, накара испанеца да поиска пауза в преговорите.

Въпреки че, „повечето точки“ вече са договорени, Маркес не уточни кои са оставащите аспекти за изглаждане.

Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати
Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

„Относно договора, с Дукати сме съгласни по повечето точки - заяви Маркес пред MotoGP.com след завръщането си в Европа след първия кръг в Бурирам. - Когато започнахме да говорим за бъдещето, аз бях контузен. Преди всичко бих искал да се чувствам добре на мотора и едва тогава, разбира се, да подпиша договора.“

Въпреки че не успя да повтори миналогодишната си доминация в Бурирам, Маркес отново беше най-добрият пилот на Дукати в Тайланд – борейки се за победата в спринта, а след това бе напът към подиум в основното състезание, преди спукана гума и повреда в джантата да го спре.

Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк
Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

„Очаквам с нетърпение следващите състезания, защото в Тайланд имахме известни трудности, но бяхме там, борехме се за подиума. Така че това е добрата новина - каза Маркес. - Сега имам две седмици, в които бих искал да направя още една стъпка напред с физическото си състояние и с рамото, да видим дали ще успея. Но да, вече започвам да се чувствам достатъчно добре, за да се боря в състезанията.“

Маркес ще се отправи към втория кръг – дебютното състезание в Гояния, Бразилия, с изоставане от 23 точки спрямо временния лидер в шампионата и спряган за негов съотборник през 2027 Педро Акоста (КТМ).

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък
Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14870
  • 6
Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

  • 8 март 2026 | 17:47
  • 676
  • 0
Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1

Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1

  • 8 март 2026 | 17:36
  • 2395
  • 0
Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2

Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2

  • 8 март 2026 | 16:17
  • 8844
  • 0
Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис

Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис

  • 8 март 2026 | 15:49
  • 4330
  • 0
Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

  • 8 март 2026 | 15:41
  • 2767
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4293
  • 15
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 27208
  • 32
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 36852
  • 111
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 14019
  • 82
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 13780
  • 7
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14870
  • 6