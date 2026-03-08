Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

  • 8 март 2026 | 09:34
  • 945
  • 0

Оскар Пиастри изпита най-голямото разочарование от всички пилоти на старта на сезона във Формула 1, след като дори не успя да се включи в домашната си Гран При на Австралия.

Пилотът на Макларън трябваше да стартира от петата позиция, но катастрофира още в първата си опознавателна обиколка на път към стартовата решетка. Инцидентът му дойде на изхода от четвъртия завой, удари се в бетонната стена и това го направи зрител още преди старта.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

„Трябва внимателно да проверим какво се случи. Мисля, че минах през бордюра малко повече. От това, което видях смята, че всичко реагира така, както трябваше. Но аз имах 100 kW повече мощност от това, с което разполагах през целия уикенд, когато превключих предавката. Когато това се случи, задните гуми превъртяха и беше комбинация от няколко неприятни фактора, защото вече бях върху бордюра. Много е разочароващо.

„Много ме боли. Не мисля, че това трябва да се случва някъде, особено в домашното ми състезание, което го прави още по-разочароващо“, каза Пиастри пред репортерите в Мелбърн.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 18856
  • 12
Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

  • 8 март 2026 | 03:53
  • 5221
  • 2
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 36132
  • 47
Защо ФИА позволи на Ланс Строл да участва в Гран При на Австралия

Защо ФИА позволи на Ланс Строл да участва в Гран При на Австралия

  • 8 март 2026 | 02:09
  • 1560
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 8 март 2026 | 01:54
  • 29448
  • 0
Леклер: С глупаво пилотиране на старта може да се загубят много позиции

Леклер: С глупаво пилотиране на старта може да се загубят много позиции

  • 7 март 2026 | 19:00
  • 2252
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 36132
  • 47
Веласкес говори пред медиите - очаквайте на живо!

Веласкес говори пред медиите - очаквайте на живо!

  • 8 март 2026 | 09:39
  • 1614
  • 6
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 18856
  • 12
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга

  • 8 март 2026 | 07:42
  • 9634
  • 39
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 28667
  • 29
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 4785
  • 1