Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

Оскар Пиастри изпита най-голямото разочарование от всички пилоти на старта на сезона във Формула 1, след като дори не успя да се включи в домашната си Гран При на Австралия.

Absolute dejection for Oscar Piastri and the home fans 💔🤯#F1 #AusGP pic.twitter.com/TcdXCJl2sV — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Пилотът на Макларън трябваше да стартира от петата позиция, но катастрофира още в първата си опознавателна обиколка на път към стартовата решетка. Инцидентът му дойде на изхода от четвъртия завой, удари се в бетонната стена и това го направи зрител още преди старта.

„Трябва внимателно да проверим какво се случи. Мисля, че минах през бордюра малко повече. От това, което видях смята, че всичко реагира така, както трябваше. Но аз имах 100 kW повече мощност от това, с което разполагах през целия уикенд, когато превключих предавката. Когато това се случи, задните гуми превъртяха и беше комбинация от няколко неприятни фактора, защото вече бях върху бордюра. Много е разочароващо.



„Много ме боли. Не мисля, че това трябва да се случва някъде, особено в домашното ми състезание, което го прави още по-разочароващо“, каза Пиастри пред репортерите в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages