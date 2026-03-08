Популярни
Джордж Ръсел: В началото беше адска битка

  • 8 март 2026 | 08:01
Джордж Ръсел започна сезона във Формула 1 по възможно най-добрия начин, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австралия в Мелбърн.

След нейния финал пилотът на Мерцедес определи битката си с Шарл Леклер и Люис Хамилтън в началото като „адска“. В първите турове, преди спиранията в бокса, имаше няколко размени на позиции между Леклер и Ръсел, като изненадващо предимството беше на страната на пилота на Ферари.

„Чувствам се невероятно! В началото беше адска битка. Знаехме, че ще е предизвикателно. Застанах на старта и видях, че батерията ми е празна, направих лош старт и след това имах няколко оспорвани битки с Шарл, така че съм доволен, че стигнах до финала.

„Много благодаря на целия отбор, защото от много време чакахме да имаме такава кола, нямаше как да започнем сезона по-добър начин. Очаквахме да има подобен йо-йо ефект в състезанието. Щом някой от нас поведеше, ставаше почти невъзможно да задържи първото място“, каза Ръсел.

