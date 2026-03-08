Шарл Леклер: Нямаше как да спечелим днес

Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви след финала на Гран При на Австралия, че той и съотборникът му Люис Хамилтън е нямало как реално да се борят за победата в надпреварата в Мелбърн.

Монегаскът беше начело в първата фаза на състезанието на „Албърт Парк“, когато проведе един много хубав дуел с Джордж Ръсел за първата позиция. Впоследствие обаче британецът взе предимство, след като спря в бокса в края на 13-та обиколка, когато имаше виртуална кола на сигурността. В същото време Леклер и Хамилтън спряха при зелен флаг, но според монегаска това не е повлияло на крайното класиране в състезанието.

„Беше доста сложно. Честно, на старта никой от нас не знаеше какво да очаква с битките и енергията. С изпреварванията става още по-сложно. Не знаеш кога батерията ти ще се изправни на правата, така че имаше огромни разлики в скоростта.



„Беше доста предизвикателно, но се радвам, че след битката се оказах на първото място. За съжаление това не ни помогна за остатъка от състезание, но беше забавна първа част на състезанието. Третото място беше най-доброто, което можехме да постигнем днес.



„Не мисля, че щяхме да спечелим, ако бяхме спрели при виртуалната кола на сигурността. Изглеждаше, че Мерцедес имат малко повече скорост от нас днес, но може би не толкова, колкото видяхме вчера. Така че това е хубаво, но не смятам, че щяхме да спечелим“, заяви Леклер.

