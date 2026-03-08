Популярни
Люис Хамилтън: Наистина се гордея с отбора

Люис Хамилтън отново се размина с първия си подиум като пилот на Ферари, след като завърши четвърти в Гран При на Австралия, с която стартира новият сезон във Формула 1.

Въпреки това седемкратният шампион заяви, че е изключително горд с тима на Скудерията, който е свършил страхотна работа, за да направи колата такава, каквато е. Все пак британецът призна, че тя не е на нивото на Мерцедес, но смята, че нейното стопяване е постижима цел.

„Наистина се гордея с отбора. Той свърши страхотна работа, за да направи тази кола. Разбира се, ние не сме толкова бързи, колкото Мерцедес и имаме работа за вършене, но сме в борбата. Беше наистина забавно състезание, чувствах се добре. Още няколко обиколки и щях да изпреваря Шарл, така че имах добро темпо. Много позитиви, които да вземе от днес.

„През целия уикенд бях много силен. Квалификацията не показа истинското ни темпо. Имахме няколко проблема в нея, които ме върнаха по-назад. Днес никой не знаеше какво ще е реално темпо на всички, но още от старта се почувствах добре.

„Има много позитиви, но и много работа за вършене, за да догоним Мерцедес, но не е невъзможно. Вярвам, че можем да съкратим разликата. Няма да е лесно, имаме много работа, защото разликата е значима, особено в една обиколка. Трябва да разберем дали е от двигателя, или от батерията, но колите са еднакво бързи в завоите, така че трябва да продължим да натискаме“, обясни Хамилтън.

