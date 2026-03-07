Исак Хаджар: Мерцедес са много бързи, искам да задържа моята позиция

Исак Хаджар завърши своята първа квалификация като пилот на Ред Бул във Формула 1 на третата позиция зад двамата съотборници в Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, които ще разделят първата редица за утрешната Гран При на Австралия.

След края на битката за полпозишъна французинът коментира представянето си и каза, че не е очаквал да бъде толкова напред предвид трудните тренировки в Мелбърн. Той също така призна, че ще бъде невъзможно да се бори с Мерцедес утре и неговата цел в състезание ще бъде да запази позицията си, което би му донесло втори подиум в кариерата.

„Беше много гладка квалификацията. Подготовката за нея беше малко по-трудна. Не бяхме в позиция да се борим за тройката, смятах, че Ферари и Макларън са пред нас, но ние се подготвихме добре за квалификацията и направих много добра обиколка в края.



„Единственото, което мога да направя (срещу Мерцедес), е да имам по-добър старт. В момента те са бързи. Искам да задържа моята позиция. Втори подиум би било добре“, каза Хаджар.

