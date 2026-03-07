Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?

Сериозното превъзходство на Мерцедес в първата квалификация във Формула 1 за сезон 2026 породи логичния въпрос дали авансът на Сребърните стрели не се дължи на спорното им решение да увеличат компресията в цилиндрите на мотора им, въпреки че ФИА се опита да ограничи точно това решение.

И първият, който зададе този въпрос се оказа бившият пилот на Мерцедес Люис Хамилтън. Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели окупираха първата редица на старта в Мелбърн, а Люис завърши квалификацията едва 7-и заради проблеми с мотора.

A "fair dinkum" lap indeed! 😅



What a Qualifying from George Russell and Mercedes 👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/hnMXnsIet2 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„В тестовете Мерцедес не показаха това темпо, а сега сякаш имат допълнителна мощност – обясни Хамилтън. – Трябва да разберем какво е това. Надявам се, че не идва от онова нещо с компресията. Надявам се, че става въпрос просто за по-голяма мощност и ние трябва да си свършим по-добре работата.

„Ако обаче тази разлика идва от компресията, ще съм разочарован, че от ФИА са позволили това, тъй като не отговаря на правилата. Ще притисна моя отбор, за да направим същото нещо и да имаме повече мощност.“

Макс Верстапен на рентген след катастрофата

За сезон 2026 ФИА ограничи степента на компресия в цилиндрите на двигателите на 16:1, но тя се мери на стайна температура. Но се оказа, че при загрят двигател в Мерцедес са достигнали компресия 18:1, колкото беше разрешена миналата година, когато бензиновите V6 мотори във Формула 1 имаха повече мощност.

„Ако това предимство идва от компресията, сезонът за нас приключва – допълни Хамилтън. – Е, не целият сезон, но това са 7 състезания докато влезе в силата промяната в правилата за измерване на компресията. Няколко месеца, в които ще загубим много точки, ако сме на 1 секунда от тях в квалификациите.“

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages