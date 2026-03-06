Спалети за евентуалния си нов договор, страха от подценяване на Пиза и завръщането на Влахович

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешното домакинство на аутсайдера Пиза, в който играе българина Росен Божинов.

„Утре ни очаква изключително труден мач, защото всички го смятат за лесен за спечелване и гледат на Пиза като на вече изпаднал отбор, докато аз съм убеден, че техният треньор ще намери начин да ги мотивира. Знам как се задействат определени неща в главата: когато един футболист си мисли, че мачът е лесен, той става малко повърхностен. Но съм сигурен, че оценката ще бъде направена правилно.

Juventus coach Luciano Spalletti says he’ll continue talks with the club over a new contract in the coming days and reveals he’ll move into the same building as club director Damien Comolli: ‘So we’ll run into each other when we go downstairs.’ pic.twitter.com/aNwg6b4Hg9 — Football Italia (@footballitalia) March 6, 2026

В трудните мачове влагаш нещо повече от страх да не се изложиш, но когато е по-лесно, ставаш по-повърхностен и по-самонадеян. И тогава си изпащаш. Не трябва да го допускаме. Те имат нови попълнения, които искат да покажат на какво са способни", започна специалистът.

„Цифрите показват, че не сме там, където трябва да бъдем, и трябва да го имаме предвид. Посланието на феновете е за привързаност към фланелката и към нашите играчи – това е най-важното и ни тласка напред. Залогът е огромен, трябва да го знаем, а отговорността показва кои сме", продължи Спалети.

#Spalletti in 3️⃣ punti pre #JuvePisa



🗣️ “La squadra vera si vede soprattutto nei momenti di difficoltà”

🗣️ “Vlahovic punta Udine, domani niente. Gatti c’è, Milik lo teniamo in considerazione per il finale di campionato”

🗣️ “Ho già parlato del mio contratto con la società” pic.twitter.com/TxI9GrhSgC — Marco Baridon (@BaridonMarco) March 6, 2026

Ще говорим за бъдещето, но сме свързани с всичко, което се случва сега. Ще го обсъдим без напрежение и стрес, както за мен, така и за отбора. Резултатите са важни, но също и планирането на бъдещето. За моя договор вече сме говорили, оставяме вратата отворена. След това ще отида да живея в същата сграда като Комоли (б.ред. - изпълнителния директор на Ювентус) , за да можем да си говорим повече.

Спалети коментира и новините около отбора: "Видях Гати много добре, възстановил се е. Ще съобщя състава на играчите утре. Не ми харесаха нещата, които бяха казани за Микеле Ди Грегорио: безсмислено е да се правят индивидуални процеси, когато има колективни трудности. Душан Влахович няма да играе, целта е да е готов за мача с Удинезе. Аркадиуш Милик утре няма да е разположение. Тренира добре с отбора, но все още има някои реакции, които не ни дават спокойствие относно неговите усещания.

👀 #Juventus - #Spalletti sul rinnovo: "Ne abbiamo già parlato col club e siamo lì a 5 metri. La porta resta aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di #Comolli e #Chiellini per parlare più volte. Non conta un contratto da esibire ma far bene" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MppoSzhwMF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 6, 2026

Копмайнерс се представи добре, когато влезе като резерва. Заслужава да играе повече. Един футболист не трябва да се оценява само в рамките на титулярните 11, а в рамките на 16-те. Кенан Йълдъз получи сериозен удар, но е корав и освен талант, притежава и солидна основа от характер. Той иска да бъде тук и показва важни неща в настоящия момент за отбора, въпреки трудностите и това, което му поднасят съперниците.

Треньорът изрази задоволството си от подновяването на договора на халфа Уестън Маккени. „Ювентус показва с проучванията и планирането си, че се подготвя за добро бъдеще. Маккени е изключително силен футболист: местихме го наляво и надясно, а той винаги си върши работата. Това показва каква е структурата и манталитетът на играча. По отношение на личните му качества и това, че е добро момче, всички го познавате, на мен ми беше достатъчна една седмица, за да го разбера. Клубът направи всичко необходимо, без дори да се налага да го моля.“

#Spalletti: “#Yildiz ha un grosso ematoma. #Koopmeiners? È un calciatore forte, avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto” https://t.co/zXHn9yqQG7 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 6, 2026

„Показахме важни неща в момент на несгоди и трудности. Истинският отбор се намира най-вече в трудните моменти. Това, че видях тяхната реакция и желание за борба, ми дава надежда за финала на шампионата. Също и защото сега ще играем мачовете в по-правилен времеви порядък и възстановяваме малко физическа свежест и психическа устойчивост, както и някои играчи. Оставам убеден, че това, което усети публиката – която беше съпричастна – ми дава основание за оптимизъм", завърши Спалети.

Снимки: Imago