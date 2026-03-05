Хьогмо: Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след победата на своя тим над Левски. “Орлите” се наложиха с 1:0 и скъсиха дистанцията до първото място на девет точки.

“Благодаря на феновете, страхотна подкрепа за нас днес. Също така на играчите - начина, по който те се бориха от първата секунда. Справиха се по добър начин. Това бе битка. Справихме се добре, горд съм от играчите. оставаме фокусирани. Защитавахме се много добре, пресата ни беше много активна, навлизахме в тяхното наказателно поле много пъти. Можехме да вкараме още голове, постоянно ги поставяхме под напрежение. Страхотен изстрел от Маркус.

Този отбор изигра много мачове, пътуваме, понякога е нормално да има умора. Не толкова физическа, по-скоро като настройка. Най-важното е, че взехме трите точки. Гледаме напред, имаме мач след няколко дни, а нямаме много време да тренираме.

Този мач бе подобен на първата среща, която играхме за Суперкупата. Имаше голяма разлика обаче от предходната среща. Важно бе да сме по-компактни и агресивни.

Продължаваме да гледаме само към следващия мач. Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои. Имаме още много работа и трябва да продължаваме по същия начин във всеки един двубой”, заяви Хьогмо.