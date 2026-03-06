Популярни
»
  Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Димитър Иванов: Димитровград може да спре всеки

  • 6 март 2026 | 12:00
  • 155
  • 0

Спартак (Пловдив) приема в неделя едноименния тим на Димитровград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„И двата отбора ще търсят победата, за да се доближат до изпълнението на целите си. С оглед целите си, със сигурност, настоящите им позиции в класирането не ги удовлетворява. Трябва много да внимаваме в предстоящия двубой. Димитровград може да спре всеки. Ние искаме точките за да се изкачим на мястото, което прилича на отбора ни“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.

