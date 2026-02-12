Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Димитър Иванов: Готови сме

Димитър Иванов: Готови сме

  • 12 фев 2026 | 13:28
  • 459
  • 0
Димитър Иванов: Готови сме

Неизменният претендент за челните места през последните сезони в Югоизточната Трета лига, Спартак (Пловдив) се представи разочароващо през есента и отстъпи завоювани позиции.

Треньорът му Димитър Иванов коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на годината.

„Готови сме за втората половина на сезона, въпреки недобрите атмосферни условия. Има още върху какво да работим, но на 95 на сто свършихме, планираното. Привлякохме футболистите, които искахме. Селекцията винаги е отворен процес. Възможно е да вземем още играчи, но само такива, които да вдигнат класата на отбора като цяло. Не на всяка цена обаче. Качихме в състава, няколко момчета от втория отбор. Ще ги интегрираме. Трябва обаче да заслужат мястото си с труд и добри изяви. През пролетта ще направим възможното да се изкачим по-нагоре в класирането, там където е мястото на Спартак (Пловдив). Започваме с гостуване в Нова Загора. Там винаги е трудно, Загорец е костелив противник. Освен това, стартът винаги е труден, независимо от нивото на противника. Ще се постараем да се представим възможно най-добре“.

Снимки: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12609
  • 32
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11797
  • 4
Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 3430
  • 1
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11804
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10319
  • 54
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 40850
  • 152
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11804
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10319
  • 54
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8204
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6565
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11797
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12609
  • 32