Димитър Иванов: Готови сме

Неизменният претендент за челните места през последните сезони в Югоизточната Трета лига, Спартак (Пловдив) се представи разочароващо през есента и отстъпи завоювани позиции.

Треньорът му Димитър Иванов коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на годината.

„Готови сме за втората половина на сезона, въпреки недобрите атмосферни условия. Има още върху какво да работим, но на 95 на сто свършихме, планираното. Привлякохме футболистите, които искахме. Селекцията винаги е отворен процес. Възможно е да вземем още играчи, но само такива, които да вдигнат класата на отбора като цяло. Не на всяка цена обаче. Качихме в състава, няколко момчета от втория отбор. Ще ги интегрираме. Трябва обаче да заслужат мястото си с труд и добри изяви. През пролетта ще направим възможното да се изкачим по-нагоре в класирането, там където е мястото на Спартак (Пловдив). Започваме с гостуване в Нова Загора. Там винаги е трудно, Загорец е костелив противник. Освен това, стартът винаги е труден, независимо от нивото на противника. Ще се постараем да се представим възможно най-добре“.

Снимки: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук