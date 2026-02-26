Спартак (Пловдив) с апел към феновете си за почистване на стадиона

Според програмата, Спартак (Пловдив) почива в предстоящият 22-и кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоите от него са през идния уикенд. „Гладиаторите“ обаче няма да бездействат.
Ръководството им отправи апел към феновете на фейсбук страницата на клуба:
Тази събота – 28-и февруари е време да се съберем и заедно да направим нещо важно за нашия любим Спартак Пловдив!
Каним всички фенове, приятели и съмишленици на клубната база, за да запретнем ръкави и да си оправим стадиона така, както подобава на нашия дух!
Нека покажем, че Спартак не е просто клуб, а общност! Всеки чифт ръце е от значение. Носете добро настроение, работни ръкавици и желание за действие!
А след добре свършената работа – всички заедно ще запалим барбекюто и ще отпразнуваме така, както само спартаклии умеят!
Заедно можем повече.
Заедно правим дома си по-красив.
Очакваме ви в събота!
Снимка: ПФК Спартак Пловдив 1947 – фейсбук