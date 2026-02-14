Популярни
Спартак (Пловдив) си тръгна с точките от Нова Загора

  • 14 фев 2026 | 16:15
  • 532
  • 0
Спартак (Пловдив) си тръгна с точките от Нова Загора

Спартак (Пловдив) спечели гостуването си на Загорец (Нова Загора) с 3:2. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана динамичен и оспорван двубой. Мариян Тонев откри за домакините с ефектно изпълнение от границата на наказателното поле в 36-ата минута. В 43-ата капитана Владимир Айтов изравни. Силно начало на втората част на Загорец. Емилиян Зотев реализира след двойно подаване със съотборник в наказателното, само 180 секунди след почивката. След още 180 секунди, Симеон Шатов пропусна с глава да вкара трети гол. Давор Илиев беше изведен срещу вратаря и изравни в 65-ата минута. След 120 секунди Тодор Тодоров пропусна да направи обрат. Той го стори в 86-ата минута – 2:3. В последните секунди можеше пак да вкара.

