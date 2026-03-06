Популярни
Димитър Дерменджиев: Труден, но и полезен тест

  • 6 март 2026 | 11:22
Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе в Несебър с едноименния тим. Срещата от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Първа пролетна победа за дубъла на Локо (Пловдив)
Първа пролетна победа за дубъла на Локо (Пловдив)

„Победата в последния мач дойде навреме. Момчетата имат потенциал. Успехът в Куклен ни дава възможност да продължим да работим в по-спокойна обстановка. Предстои ни мач с Несебър – лидерът в първенството. Ясно е какво ни очаква – един от най-трудните тестове. Ние сме в процес на сработване. Липсва ни и опит. С оглед приоритета в работата ни, предстоящия двубой, е полезен за младите ни футболисти. Ще играят срещу отбор, устремил се към професионалния футбол. Хубаво е, че ще има надиграване. Към това се стремим във всеки двубой“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

