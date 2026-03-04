Първа пролетна победа за дубъла на Локо (Пловдив)

Локомотив II (Пловдив) се наложи с 2:1 над Атлетик в Куклен. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен двубой, а младата селекция на Димитър Дерменджиев го спечели с по-добра игра през второто полувреме. Първото беше равностойно. Хенинг Паул Якоби надскочи всички и с глава насочи топката в пловдивската мрежа след центриране от корнер в 12-ата минута. По още един критичен момент имаше пред вратите до края на първата част. След почивката, футболистите на Локо взеха инициативата и за секунди достигнаха до победния обрат. В 52-ата минута Валери Божинов-младши подаде и Константин Грахльов изравни резултата. След 180 секунди, голмайстора центрира и капитана Даниел Маджаров вкара от воле – 1:2. Още няколко голов възможности създадоха локомотивци.