Димитър Дерменджиев за случващото се в Локомотив II (Пловдив)

16-ата позиция в класирането на Югоизточната Трета лига, от която Локомотив II (Пловдив) започна тази година, предизвика логични промени в отбора.

Треньорът Димитър Дерменджиев говори за тях и пролетните амбиции на поверения му тим пред Sportal.bg .

„В подготовката направихме толкова, колкото ни позволиха метеорологичните условия. Можеше и по-добре, при по-благоприятно време. Искахме да вземем млади и перспективни момчета, които да развиваме и подготвим за първия отбор. Привлякохме седем футболисти. През пролетта трябва да сме по-добри. Да показваме постоянство и на тази база да имаме по-добри резултати. От там да придобием увереност и да градим манталитет. Предстои ни първи мач. През годините Гигант си изгради име на един от водещите отбори в Югоизточна Трета лига. Първият полусезон не беше добър за тях. Вземат мерки – извършиха селекция, постигнаха добри резултати в контролите. Ясно е, че през пролетта ще искат да се представят така, че да защитят името си на един от най-добрите отбори. За младите ни футболисти, мачове срещу такива трудни противници са полезни, защото помагат за развитието им“.