Дубълът на Локо (Пловдив) и Розова долина си вкараха по веднъж

1:1 приключиха Локомотив II (Пловдив) и гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. „Розите“ бяха по-добри през първото полувреме. След като изпълниха корнер в 6-ата минута, топката попадна у Венцислав Иванов. Той стреля, съперник изби, но Руси Чернаков заби кълбото в мрежата за 0:1. Още едно положение създадоха гостите, но Венцислав Иванов не успя да реализира. Пловдивчани пък отправиха няколко опасни удара, но не улучиха целта. След почивката локомотивци владееха инициативата. Даниел Маджаров изравни при суматоха в 67-ата минута. Последва натиск на пловдивските футболисти. След него съперника проведе няколко опасни контраатаки.