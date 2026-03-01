Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Дубълът на Локо (Пловдив) и Розова долина си вкараха по веднъж

Дубълът на Локо (Пловдив) и Розова долина си вкараха по веднъж

  • 1 март 2026 | 17:34
  • 210
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) и Розова долина си вкараха по веднъж

1:1 приключиха Локомотив II (Пловдив) и гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. „Розите“ бяха по-добри през първото полувреме. След като изпълниха корнер в 6-ата минута, топката попадна у Венцислав Иванов. Той стреля, съперник изби, но Руси Чернаков заби кълбото в мрежата за 0:1. Още едно положение създадоха гостите, но Венцислав Иванов не успя да реализира. Пловдивчани пък отправиха няколко опасни удара, но не улучиха целта. След почивката локомотивци владееха инициативата. Даниел Маджаров изравни при суматоха в 67-ата минута. Последва натиск на пловдивските футболисти. След него съперника проведе няколко опасни контраатаки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра превзе "Бончук" след обрат

Янтра превзе "Бончук" след обрат

  • 1 март 2026 | 16:25
  • 8377
  • 7
Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

  • 1 март 2026 | 15:41
  • 753
  • 0
Баба Марта не донесе победа за домакините

Баба Марта не донесе победа за домакините

  • 1 март 2026 | 16:30
  • 24744
  • 24
Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

  • 1 март 2026 | 15:10
  • 1080
  • 0
Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

  • 1 март 2026 | 15:08
  • 1933
  • 7
Дреновец с обрат във втората си контрола

Дреновец с обрат във втората си контрола

  • 1 март 2026 | 14:59
  • 937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

  • 1 март 2026 | 17:29
  • 33257
  • 133
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 10156
  • 37
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 17868
  • 70
Съставите на Арсенал и Тотнъм

Съставите на Арсенал и Тотнъм

  • 1 март 2026 | 17:38
  • 934
  • 6
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 38665
  • 84
Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 9607
  • 35