Прекратиха мача на Локомотив II (Пловдив) с Гигант в петата минута

  • 15 фев 2026 | 16:32
  • 393
  • 1
Само пет минути продължи срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига между Локомотив II (Пловдив) и гостуващия Гигант (Съединение). След изтичането им беше прекратена.

Васил Стефанов, старши треньорът на Гигант коментира случилото се пред Sportal.bg.

„Футболистите на двата отбора проведоха загрявката преди мача на помощния терен на стадион „Локомотив“. Наводнен е и негоден за игра. И от двата отбора поискахме двубоя да бъде отложен, но длъжностните лица отказаха и преместиха срещата на официалният терен, където час и 15 минути преди това завърши мача от Efbet Лига между Локомотив (Пловдив) и Черно море (Варна). Състоянието на терена беше същото, като това на помощния – вода. Започнахме и се видя, че футбол не може да се играе. Това доведе до прекратяване на двубоя в петата минута“.

