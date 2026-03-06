Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

ДК към БФС обяви наказанията след 24-ия кръг на efbet Лига. Най-сериозна глоба отнася Левски, който е санкциониран с над 4700 евро след снощното гостуване на Лудогорец в Разград. "Орлите" пък ще трябва да платят малко над 1400 евро.



Също така прави впечатление, че цели четири професионални клуба са глобени заради това, че не излизат навреме за мача. Това са Локомотив (Пловдив), ЦСКА 1948, Левски (за закъснение и за първото, и за второто полувреме) и втородивизионният Вихрен.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Ким Маркус Кристофер Аугустсон – пом.треньор на ПФК „Лудогорец“ Разград с глоба в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

След допълнителен доклад на съдията от срещата ФК „Дунав“- ФК „Вихрен“ от 22-ри кръг на ВПЛ, за закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

24-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/



С предупреждения – 28 състезатели Със спиране от състезателни права ССП евро



Таилсон Пинто Гонсалвес ФК „Спартак“ Варна 3 409.03

Борис Александров Димитров ПФК „Монтана“ Монтана 1 511.29

Давид Валверде ПФК „Берое“ Стара Загора 1 153.39

Факундо Костантини ПФК „Берое“ Стара Загора 1 127.82

Феликс Жуниор Густав Ебоа Ебоа ПФК „Арда“ Кърджали 1 127.82

Красимир Руменов Станоев ФК „Локомотив“ София 1 127.82

Валдумар Аугусто Те ПФК „Добруджа“ Добрич 1 153.39

Елиас Кореа Франко ФК „ЦСКА 1948“ София 1 127.82

Антон Михайлов Недялков ПФК „Лудогорец“ Разград 1 639.11

Оливер Уабо Камдем ПФК „Левски“ София 1 127.82

Хуан Естебан Переа Санчес ПФК „Левски“ София 1 255.65