Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
Борусия (Дортмунд) потвърди за тежката контузия на Емре Джан

  • 1 март 2026 | 19:22
  • 289
  • 0

Борусия (Дортмунд) потвърди за тежката контузия на капитана си Емре Джан. Полузащитникът се контузи по време на загубата с 2:3 от Байерн и първоначално опита да продължи игра, но в крайна сметка не успя да остане на терена и беше заменен.

"Борусия (Дортмунд) ще трябва да се справи без Емре Джан за доста време. Капитанът на Борусия Дортмунд има скъсана кръстна връзка на лявото коляно по време на мача от Бундеслигата срещу Байерн (Мюнхен) и ще отсъства няколко месеца", гласи официалното съобщение на "жълто-черните".

Това означава, че Джан ще пропусне остатъка от сезона, а по всяка вероятност и Световното първенство.

Спортният директор на Дортмунд Себастиан заяви: „Контузията на Емре е изключително горчива. Не само за него, но и за всички нас. Той е нашият капитан, винаги се поставя в услуга на отбора и е важна част от нашия клуб. Емре ще получи цялата подкрепа от нас през следващите месеци, за да се възстанови напълно.“

Малко след съобщението на клуба, бранителят на Дортмунд Нико Шлотербек написа в Instagram, обръщайки се към Джан: „Лъв, ще се върнеш по-силен. Ти си воин!“

