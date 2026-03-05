Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на тежко контузения Емре Джан

Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на капитана си Емре Джан, който ще отсъства дълго време заради контузия в коляното. 32-годишният халф скъса кръстни връзки в левия крак в съботното дерби с Байерн (Мюнхен).

"Изпитваме безкрайно уважение към Емре. Това е още една причина да изразим подкрепата ни към него и отвъд 30 юни, когато изтича настоящият му договор. Когато се възстанови от предстоящата операция, ще седнем заедно с него и ще поговорим", заяви директорът Ларс Рикен за "Funke".

Ricken confirms that the club wants to extend Can's contract:



"He has been the undisputed captain of our team not only under Niko Kovac, but also under Nuri Sahin and Edin Terzic. The responsibility with which he looks after his teammates is impressive."



🗞 @FunkeSport#BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 5, 2026

Германският национал със сигурност ще пропусне остатъка от сезона и Световното първенство през лятото. Той пристигна в Дортмунд през 2020 от Ювентус и е капитан от 2023 г.

"Диагнозата е изключително неприятна за Емре и за клуба. Той все пак е нашит капитан от доста време", каза още Рикен.