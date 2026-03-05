Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на тежко контузения Емре Джан

Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на капитана си Емре Джан, който ще отсъства дълго време заради контузия в коляното. 32-годишният халф скъса кръстни връзки в левия крак в съботното дерби с Байерн (Мюнхен).
"Изпитваме безкрайно уважение към Емре. Това е още една причина да изразим подкрепата ни към него и отвъд 30 юни, когато изтича настоящият му договор. Когато се възстанови от предстоящата операция, ще седнем заедно с него и ще поговорим", заяви директорът Ларс Рикен за "Funke".
Германският национал със сигурност ще пропусне остатъка от сезона и Световното първенство през лятото. Той пристигна в Дортмунд през 2020 от Ювентус и е капитан от 2023 г.
"Диагнозата е изключително неприятна за Емре и за клуба. Той все пак е нашит капитан от доста време", каза още Рикен.