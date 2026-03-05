Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на тежко контузения Емре Джан

Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на тежко контузения Емре Джан

  • 5 март 2026 | 16:19
  • 280
  • 0

Борусия (Дортмунд) ще продължи договора на капитана си Емре Джан, който ще отсъства дълго време заради контузия в коляното. 32-годишният халф скъса кръстни връзки в левия крак в съботното дерби с Байерн (Мюнхен).

"Изпитваме безкрайно уважение към Емре. Това е още една причина да изразим подкрепата ни към него и отвъд 30 юни, когато изтича настоящият му договор. Когато се възстанови от предстоящата операция, ще седнем заедно с него и ще поговорим", заяви директорът Ларс Рикен за "Funke".

Германският национал със сигурност ще пропусне остатъка от сезона и Световното първенство през лятото. Той пристигна в Дортмунд през 2020 от Ювентус и е капитан от 2023 г.

"Диагнозата е изключително неприятна за Емре и за клуба. Той все пак е нашит капитан от доста време", каза още Рикен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 1495
  • 0
Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 1797
  • 1
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1011
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 3232
  • 14
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 2677
  • 10
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 3014
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10914
  • 26
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21483
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17425
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19668
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24463
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22531
  • 37