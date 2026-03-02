Гасперини: Сезонът ни е пълен с такива ситуации

Джан Пиеро Гасперини не скри горчивината си от изпуснатата победа срещу Ювентус в срещата от 27-ия кръг на италианската Серия А, а това не се случва за първи път този сезон. Въпреки това те допуснаха два гола в последните 12 минути и добавеното време, като и двата паднаха след центрирания към далечната греда. Жереми Бога и Федерико Гати позволиха на Juventus да измъкне точка.

Гасперини посочи къде Roma е сбъркал

„Първият им гол също дойде след свободен удар, отново бяхме твърде пасивни“, коментира Гасперини с горчива усмивка пред DAZN Italia.

„Бяхме заели правилните позиции, но сезонът ни е пълен с такива ситуации в последните минути, в които отбори като Juve, Milan, Inter и Napoli успяват да се върнат в мача в края или дори в добавеното време.“

„Те хвърлят напред играчи, които са добри във въздуха и при статични положения, и спечелиха много точки по този начин. Заслужават поздравления за това, но и ние можехме да се справим по-добре. Защитата ни беше твърде статична, а трябваше да бъдем агресивни.“

За пореден път Roma играе много добре срещу водещите отбори, но така и не успява да стигне до крайния успех, въпреки че този път отбеляза три гола.

„Да се защитаваш малко по-дълбоко не е лошо, когато имаш играч като Мален, защото така той вкара третия гол. Трябваше да сме по-физически силни, така че изваждането на Кристанте ни лиши от най-добрия ни играч във въздуха.“

„Двата гола бяха много сходни – дълги топки, изсипани в наказателното поле и отклонени към далечната греда, където бяхме твърде пасивни. За това трябва да се упрекваме, но не и да търсим други причини.“

Фаулът, извършен от Нийл Ел Айнауи срещу Пиер Калулу за изравнителния гол, също е можел да бъде избегнат. Roma е допуснал девет от своите 19 гола през сезона след статични положения.

„Това е вярно, но не забравяйте, че и ние вкарахме от корнер. Проблемът е, че статичното положение беше единственият начин Juve да стане опасен, тъй като дори когато се защитавахме по-дълбоко, те рядко създаваха положения.“

Този резултат означава, че Roma се смъква на четвърто място, на две точки зад Napoli, а Como се изкачва на пета позиция само на три точки от „джалоросите“.

При огромната преднина на Inter на върха, битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, изглежда ще продължи до самия край.

„Очевидно е, че една победа тук щеше да ни даде седем точки преднина пред Juventus и щеше да бъде голяма крачка напред, но все още сме там горе“, добави Гасперини.

„В надпреварата сме, изиграхме изключителен мач и този резултат не трябва да ни събаря.“