Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Нападателят на Рома Пауло Дибала изглежда ще се размине с операция на коляното, съобщава TuttoMercatoWeb. Първоначалните очаквания бяха, че аржентинската звезда ще трябва да легне под ножа. Медицинският щаб на Рома обаче вече обмисля други варианти за възстановяването му. След извършен ядрено-магнитен резонанс, който не е показал проблеми, изискващи хирургическа намеса, ръководството на клуба е взело решение да се избегнат крайни медицински мерки.

За сметка на това, изглежда, че друг нападател на Рома, Матиас Соуле, може да няма същия късмет. Аржентинецът страда от пубалгия – контузия, която му пречи да изиграе пълни деветдесет минути от миналия октомври насам. Операцията може да помогне за предотвратяване на повторната поява на проблема и същевременно да съдейства на Соуле да се справи с болката.

Рома ще се нуждае от всички налични играчи в битката за място в топ четири на Серия "А". В момента „вълците“ водят само с една точка пред петия Ювентус и ще посрещнат „бианконерите“ на „Стадио Олимпико“ на 1 март в мач, който е задължителен за спечелване.

Снимки: Imago