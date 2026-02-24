Дибала преговаря с Бока Хуниорс

Договорът на Пауло Дибала с Рома изтича през следващото лято, а бъдещето на аржентинския нападател остава несигурно. Според информации, играчът вече е започнал преговори с клуб от родината си.

Тъй като сътрудничеството му с "джалоросите" приключва през юни, Дибала има правото свободно да преговаря с всеки отбор, който желае за кариерата си. В момента аржентинският ас е извън игра поради контузия.

Както съобщава журналистът Матео Морето, асът е в контакт с Бока Хуниорс. Този сценарий предвижда завръщането му в Аржентина след 14 години в Европа, където се премести, за да играе за Палермо.

В същото време Рома обмисля възможността да му предложи нов договор, но със значително намалени финансови условия. Случая следят и други европейски клубове. През настоящия сезон Дибала има 22 участия с екипа на римляните, с актив от 3 гола и 4 асистенции.

Снимки: Gettyimages