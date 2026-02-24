Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала преговаря с Бока Хуниорс

Дибала преговаря с Бока Хуниорс

  • 24 фев 2026 | 04:45
  • 373
  • 0
Дибала преговаря с Бока Хуниорс

Договорът на Пауло Дибала с Рома изтича през следващото лято, а бъдещето на аржентинския нападател остава несигурно. Според информации, играчът вече е започнал преговори с клуб от родината си.

Тъй като сътрудничеството му с "джалоросите" приключва през юни, Дибала има правото свободно да преговаря с всеки отбор, който желае за кариерата си. В момента аржентинският ас е извън игра поради контузия.

Както съобщава журналистът Матео Морето, асът е в контакт с Бока Хуниорс. Този сценарий предвижда завръщането му в Аржентина след 14 години в Европа, където се премести, за да играе за Палермо.

В същото време Рома обмисля възможността да му предложи нов договор, но със значително намалени финансови условия. Случая следят и други европейски клубове. През настоящия сезон Дибала има 22 участия с екипа на римляните, с актив от 3 гола и 4 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мойс: Не съм доволен, не заслужавахме да загубим

Мойс: Не съм доволен, не заслужавахме да загубим

  • 24 фев 2026 | 03:22
  • 437
  • 0
Шешко: Няма значение дали играя 5 или 90 минути, важното е да помогна на отбора

Шешко: Няма значение дали играя 5 или 90 минути, важното е да помогна на отбора

  • 24 фев 2026 | 02:58
  • 450
  • 0
Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

  • 24 фев 2026 | 02:34
  • 628
  • 0
Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

  • 24 фев 2026 | 01:34
  • 985
  • 0
Симеоне поема Интер от следващия сезон?

Симеоне поема Интер от следващия сезон?

  • 24 фев 2026 | 01:06
  • 1181
  • 1
Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство

Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство

  • 24 фев 2026 | 00:38
  • 941
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 92210
  • 778
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 17660
  • 51
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 50813
  • 100
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 4835
  • 4
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 34038
  • 30
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 42753
  • 20