Коке: Имаме късмет, че Педри е испанец, ще носи много радост на Барселона и националния отбор

  • 4 март 2026 | 12:26
  • 361
  • 0

Въпреки драматичното отпадане на Барселона от турнира за Купата на краля, представянето на полузащитника на каталунския гранд Педри впечатли съперниците.

Барселона даде свидни жертви в битката с Атлетико Мадрид
Барселона даде свидни жертви в битката с Атлетико Мадрид

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке отдаде дължимото на 21-годишния футболист на Барселона, определяйки го като един от най-добрите играчи в света и несъмнено „настоящето и бъдещето“ на испанския футбол. Ветеранът остана възхитен от влиянието на Педри върху играта на тима на Барселона, който спечели с 3:0, но отпадна от Атлетико с общ резултат 3:4.

Барселона е фантастичен отбор. Младите момчета летят. Педри, ако не е най-добрият в света, със сигурност е един от най-добрите. Не е лесно да дойдеш да играеш на „Камп Ноу“. С цялата атмосфера, която бе създадена - това прави разлика", коментира Коке.

Педри е машина. Имаме голям късмет, че е испанец. Той е настоящето и бъдещето на Испания. Ще донесе много радост на Барселона и националния отбор. Освен, че е страхотен футболист, той е и впечатляващ човек“, добави капитанът на състава от Мадрид.

Снимки: Imago

