Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Ако играем така, няма кой да ни спре

Флик: Ако играем така, няма кой да ни спре

  • 4 март 2026 | 02:02
  • 291
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик даде висока оценка на представянето на своя отбор в полуфиналния мач-реванш за Купата на краля срещу Атлетико Мадрид, спечелен с 3:0. Въпреки успеха, каталунците отпаднаха с общ резултат 3:4.

„Всички играчи се раздадоха докрай и изиграха фантастичен мач. Просто четвъртият гол не падна, случва се“, заяви Флик.

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

„Имам усещането, че ако изиграем повече такива мачове, ще бъдем неудържими“, добави германецът.

„Имаме нови контузии (Жул Кунде и Алехандро Балде – б. р.), което не ме радва. Ще трябва да разговаряме с медицинския екип и с треньорите по физическа подготовка: как можем да предотвратим контузии на трима играчи в рамките на една седмица?“, каза още насатвникът на Барса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 1337
  • 2
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 1756
  • 3
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14090
  • 29
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25129
  • 148
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7187
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 4652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25129
  • 148
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14090
  • 29
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7187
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 17014
  • 16
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 32131
  • 24
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 27610
  • 66