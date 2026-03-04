Флик: Ако играем така, няма кой да ни спре

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик даде висока оценка на представянето на своя отбор в полуфиналния мач-реванш за Купата на краля срещу Атлетико Мадрид, спечелен с 3:0. Въпреки успеха, каталунците отпаднаха с общ резултат 3:4.

„Всички играчи се раздадоха докрай и изиграха фантастичен мач. Просто четвъртият гол не падна, случва се“, заяви Флик.

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

„Имам усещането, че ако изиграем повече такива мачове, ще бъдем неудържими“, добави германецът.

„Имаме нови контузии (Жул Кунде и Алехандро Балде – б. р.), което не ме радва. Ще трябва да разговаряме с медицинския екип и с треньорите по физическа подготовка: как можем да предотвратим контузии на трима играчи в рамките на една седмица?“, каза още насатвникът на Барса.

