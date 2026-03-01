Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски отпада за реванша с Атлетико Мадрид

Левандовски отпада за реванша с Атлетико Мадрид

  • 1 март 2026 | 16:47
  • 1901
  • 1

Полският нападател на Барселона Роберт Левандовски няма да играе в реванша срещу Атлетико Мадрид за Купата на краля във вторник, съобщи каталунският клуб.

Полякът влезе като резерва през второто полувреме на вчерашната победа с 4:1 над Виляреал и вкара в първата минута на добавеното време за крайния резултат. Той обаче е получил травма в главата и няма да е на разположение на наставника Ханзи Флик.

Роберт Левандовски получи травма по време на вчерашния мач срещу Виляреал. Проведените днес прегледи диагностицираха фрактура на костта във вътрешната част на лявата очна орбита. Играчът ще пропусне мача във вторник срещу Атлетико Мадрид“, се казва в изявление на пресслужбата на Барселона.

Контузията бе получена в 88-ата минута, когато лицето на Левандовски се сблъска с рамото на Пау Наваро, централния защитник на Виляреал, който го блокира без топка. Полякът веднага се хвана за окото, но успя да доиграе мача и дори отбеляза гол след асистенция на Жул Кунде.

Каталунците ще имат трудна задача в реванша с Атлетико, след като бяха разбити с 0:4 в първия мач от полуфиналите за Купата на краля. Реваншът е във вторник (3 март).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

  • 1 март 2026 | 15:48
  • 626
  • 0
Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

  • 1 март 2026 | 15:25
  • 12418
  • 7
Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

  • 1 март 2026 | 15:59
  • 9543
  • 35
Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

  • 1 март 2026 | 15:03
  • 3386
  • 2
Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

  • 1 март 2026 | 14:37
  • 1411
  • 0
Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

  • 1 март 2026 | 14:02
  • 615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

  • 1 март 2026 | 17:29
  • 32964
  • 118
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 9998
  • 37
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 17808
  • 70
Съставите на Арсенал и Тотнъм

Съставите на Арсенал и Тотнъм

  • 1 март 2026 | 17:38
  • 908
  • 6
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 38612
  • 84
Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед 2:1 Кристъл Палас, "орлите" са с човек по-малко, Шешко осъществи пълен обрат

  • 1 март 2026 | 15:59
  • 9543
  • 35