Левандовски отпада за реванша с Атлетико Мадрид

Полският нападател на Барселона Роберт Левандовски няма да играе в реванша срещу Атлетико Мадрид за Купата на краля във вторник, съобщи каталунският клуб.
Полякът влезе като резерва през второто полувреме на вчерашната победа с 4:1 над Виляреал и вкара в първата минута на добавеното време за крайния резултат. Той обаче е получил травма в главата и няма да е на разположение на наставника Ханзи Флик.
„Роберт Левандовски получи травма по време на вчерашния мач срещу Виляреал. Проведените днес прегледи диагностицираха фрактура на костта във вътрешната част на лявата очна орбита. Играчът ще пропусне мача във вторник срещу Атлетико Мадрид“, се казва в изявление на пресслужбата на Барселона.
Контузията бе получена в 88-ата минута, когато лицето на Левандовски се сблъска с рамото на Пау Наваро, централния защитник на Виляреал, който го блокира без топка. Полякът веднага се хвана за окото, но успя да доиграе мача и дори отбеляза гол след асистенция на Жул Кунде.
Каталунците ще имат трудна задача в реванша с Атлетико, след като бяха разбити с 0:4 в първия мач от полуфиналите за Купата на краля. Реваншът е във вторник (3 март).
Снимки: Imago