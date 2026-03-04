Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Знаехме, че мачът ще е много дълъг

Симеоне: Знаехме, че мачът ще е много дълъг

  • 4 март 2026 | 02:12
  • 218
  • 0

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира реванша от полуфиналите за Купата на краля срещу Барселона, загубен с 0:3. "Дюшекчиите" обаче се класираха за финала благодарение на успеха с 4:0 в първия мач.

„Преди това бяхме отпадали в два полуфинала, а днес се изправихме срещу невероятен съперник, който играе с изключителна интензивност“, заяви аржентинският специалист.

„Имахме своите шансове да ги нараним. Противникът обаче владееше топката по-добре от нас и затова всичките три гола паднаха по този начин“, добави той.

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

„Знаехме, че ще бъде дълъг двубой. Постигнахме това, което искахме, и сме доволни. Когато играеш срещу отбори като Барселона, осъзнаваш, че ще изпитваш трудности. Не можехме да атакуваме, защото те ни пресираха. В малкото моменти, в които успявахме да нападнем, им създавахме проблеми. Тези моменти обаче бяха малко, очаквахме да са повече, призна Чоло.

„Нашите фенове имаха нужда от такъв мач. Момчетата полагат невероятни усилия, за да постигнат желания резултат. Сега трябва да се възстановят добре, да работят здраво и да се подготвят с ентусиазъм за финала“, завърши Симеоне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 1337
  • 2
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 1757
  • 3
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14095
  • 29
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25132
  • 148
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7190
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 4652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 25132
  • 148
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 14095
  • 29
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 7190
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 17016
  • 16
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 32131
  • 24
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 27610
  • 66