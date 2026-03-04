Симеоне: Знаехме, че мачът ще е много дълъг

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира реванша от полуфиналите за Купата на краля срещу Барселона, загубен с 0:3. "Дюшекчиите" обаче се класираха за финала благодарение на успеха с 4:0 в първия мач.

„Преди това бяхме отпадали в два полуфинала, а днес се изправихме срещу невероятен съперник, който играе с изключителна интензивност“, заяви аржентинският специалист.

„Имахме своите шансове да ги нараним. Противникът обаче владееше топката по-добре от нас и затова всичките три гола паднаха по този начин“, добави той.

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

„Знаехме, че ще бъде дълъг двубой. Постигнахме това, което искахме, и сме доволни. Когато играеш срещу отбори като Барселона, осъзнаваш, че ще изпитваш трудности. Не можехме да атакуваме, защото те ни пресираха. В малкото моменти, в които успявахме да нападнем, им създавахме проблеми. Тези моменти обаче бяха малко, очаквахме да са повече, призна Чоло.

„Нашите фенове имаха нужда от такъв мач. Момчетата полагат невероятни усилия, за да постигнат желания резултат. Сега трябва да се възстановят добре, да работят здраво и да се подготвят с ентусиазъм за финала“, завърши Симеоне.

Снимки: Gettyimages