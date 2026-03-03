113 години Черно море!

Днешният празничен ден е по-специален за Черно море. Варненският клуб празнува 113 г. от създаването си. През годините "моряците" се утвърдиха като една от постоянните величини в българския футбол с незаменими традиции и бележити футболисти в историята си.

Не на последно място трябва да се изтъкне и ролята на привържениците през годините. По тяхна инициатива и със събрани средства бяха издигнати паметници на клубните легенди Никола Спасов и Иван Моканов. Черно море на практика е единственият футболен клуб, който може да се похвали с два издигнати паметника на футболни легенди, както барелеф на друга бележита футболна фигура - Георги Димитров (Червения).



Пламен Трендафилов