От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

Собственикът на Арда Яшар Дурмушев сподели поради каква причина се е стигнало до раздялата с Ивелин Попов. Силният човек в клуба от Кърджали разкри, че прекратяването на договора е станало по желание на опитния футболист, като всичко е преминало в приятелски тон и категорично отрече, че е имало скандал между бившия капитан на националния отбор и треньора Александър Тунчев.

Ето какво заяви той пред "Тема Спорт":

"Обявихме каква е причината за раздялата. Ивелин иска да е близо до семейството си, Кърджали е далеч от София. Няма нещо друго. Не е имало скандал между него и Александър Тунчев. Това не отговаря на истината. Раздялата се случи изцяло по желание на Ивелин. Приятелски си стиснахме ръцете. Той заслужава само адмирации, защото дойде и ясно обясни, че иска да е близо до семейството си и че децата му липсват. Но за скандал с Александър Тунчев са измишльотини. Няма нищо такова. Всичко е наред в Арда и тимът продължава да гони целите си".

Желанието за раздялата е изненадала ръководството на клуба, след като преди дни собственикът на Арда сподели, че Попов може да остане в при евентуално спечелване на купата.