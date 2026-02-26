Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

  • 26 фев 2026 | 09:26
  • 1799
  • 1

Собственикът на Арда Яшар Дурмушев сподели поради каква причина се е стигнало до раздялата с Ивелин Попов. Силният човек в клуба от Кърджали разкри, че прекратяването на договора е станало по желание на опитния футболист, като всичко е преминало в приятелски тон и категорично отрече, че е имало скандал между бившия капитан на националния отбор и треньора Александър Тунчев.

Ето какво заяви той пред "Тема Спорт":

"Обявихме каква е причината за раздялата. Ивелин иска да е близо до семейството си, Кърджали е далеч от София. Няма нещо друго. Не е имало скандал между него и Александър Тунчев. Това не отговаря на истината. Раздялата се случи изцяло по желание на Ивелин. Приятелски си стиснахме ръцете. Той заслужава само адмирации, защото дойде и ясно обясни, че иска да е близо до семейството си и че децата му липсват. Но за скандал с Александър Тунчев са измишльотини. Няма нищо такова. Всичко е наред в Арда и тимът продължава да гони целите си".

Желанието за раздялата е изненадала ръководството на клуба, след като преди дни собственикът на Арда сподели, че Попов може да остане в при евентуално спечелване на купата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) с нова придобивка

Спартак (Варна) с нова придобивка

  • 26 фев 2026 | 09:43
  • 547
  • 4
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 2301
  • 2
Веласкес закри тренировките на Левски

Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 829
  • 0
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
  • 1023
  • 1
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 5519
  • 4
Марек готви изненади за феновете за мача с Янтра

Марек готви изненади за феновете за мача с Янтра

  • 26 фев 2026 | 09:10
  • 309
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 4893
  • 27
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 48531
  • 108
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 45692
  • 42
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 43357
  • 81
Невероятни развръзки в Шампионската лига

Невероятни развръзки в Шампионската лига

  • 26 фев 2026 | 00:37
  • 24388
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 18204
  • 10