Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Феновете на Черно море с остра позиция срещу ръководството след намека на Илиан Илиев за оставка

Феновете на Черно море с остра позиция срещу ръководството след намека на Илиан Илиев за оставка

  • 28 фев 2026 | 20:44
  • 911
  • 3

Националният фен клуб на Черно море излезе с остра позиция срещу клубното ръководство. Привържениците искат надграждане, а не липса на амбиция от шефовете на "моряците".

След днешната загуба от Добруджа старши треньорът Илиан Илиев намекна, че може да подаде оставка, а запалянковците застанаха зад него.

Илиан Илиев намекна за оставка
Илиан Илиев намекна за оставка

Ето какво пишат от "Национален фен клуб Черно море Варна":

"ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.

Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море“ , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ !

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ

Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.

Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ

Тренер, ти си един от нас.

Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море“.

Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.

Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ !".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 2270
  • 0
Партизан победи Левски 2007

Партизан победи Левски 2007

  • 28 фев 2026 | 21:02
  • 345
  • 0
Цветомир Найденов навръх рождения си ден: Не можеше да бъде по-добре

Цветомир Найденов навръх рождения си ден: Не можеше да бъде по-добре

  • 28 фев 2026 | 20:59
  • 3710
  • 4
Бдин елиминира Ком за купата на АФЛ

Бдин елиминира Ком за купата на АФЛ

  • 28 фев 2026 | 20:55
  • 404
  • 0
Локомотив (Мездра) бие в Троян за купата на АФЛ

Локомотив (Мездра) бие в Троян за купата на АФЛ

  • 28 фев 2026 | 20:49
  • 489
  • 0
Академик (Свищов) отстрани Ювентус (Малчика) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) отстрани Ювентус (Малчика) за купата на АФЛ

  • 28 фев 2026 | 20:42
  • 554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 96606
  • 570
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 17232
  • 67
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 25434
  • 26
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11415
  • 26
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 8972
  • 28
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 22595
  • 114