Феновете на Черно море с остра позиция срещу ръководството след намека на Илиан Илиев за оставка

Националният фен клуб на Черно море излезе с остра позиция срещу клубното ръководство. Привържениците искат надграждане, а не липса на амбиция от шефовете на "моряците".

След днешната загуба от Добруджа старши треньорът Илиан Илиев намекна, че може да подаде оставка, а запалянковците застанаха зад него.

Илиан Илиев намекна за оставка

Ето какво пишат от "Национален фен клуб Черно море Варна":

"ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.

Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море“ , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ !

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ

Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.

Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ

Тренер, ти си един от нас.

Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море“.

Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.

Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ !".