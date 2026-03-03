Съдийската комисия с обяснение за плюнката на Томбак и отменената дузпа за ЦСКА

Съдийската комисия към БФС излезе с традиционната си рубрика "На фокус" след мачовете от 23-тия кръг. Този път бяха разгледани 6 спорни ситуации от следните срещи: Арда - Спартак (Варна), Славия - ЦСКА 1948, Ботев (Враца) - Берое, Добруджа - Черно море, Септември - ЦСКА и Левски - Локомотив (София).

Червен картон за Спартак (Варна)

В 54-тата минута от мача в Кърджали защитникът на Спартак (Варна) Димо Кръстев получи червен картон за фал срещу Патрик Луан от Арда на около 15 метра от наказателното поле. Според съдията Георги Гинчев, Кръстев е извършил нарушение на достатъчно малка дистанция от вратата, а Матео Петрашило е бил твърде далеч, за да противодейства на Луан по пътя му към вратата.

Отмяна на червен картон за Славия

В края на първото полувреме от мача между Славия и ЦСКА 1948 съдията Любослав Любомиров показва червен картон на Лазар Марин от "белите" за нарушение срещу Фредерик Масиел от "червените", тъй като смята, че има атакуване с опасност за здравето в областта на ахилеса. Според ВАР Марин не играе опасно, а безразсъдно и вместо червен картон, съдията показва жълт картон на футболиста на Славия.

Неотсъдена дузпа за Ботев (Враца)

Ситуацията се разиграва в 36-ата минута от мача между Ботев (Враца) и Берое, когато Радослав Цонев пада в наказателното поле след шпагат на Исмаел Ферер. Футболистът на домакините явно търси контакта, за да бъде отсъдена дузпа, но съдията Волен Чинков правилно не показва бялата точка, тъй като Цонев преекспонира контакта.

Плюнката на Ертан Томбак

Случилото се в началото на второто полувреме от мача между Добруджа и Черно море се вижда рядко, но е описано в правилника. Съдията Георги Кабаков показва жълт картон на Венцислав Керчев от домакините, който след това се изтегля, но в същия момент Ертан Томбак плюе в посока капитана на Добруджа. Това кара реферът да покаже директен червен картон на футболиста на варненци, защото по правилник това е действие, което подлежи на директно отстраняване на игра.

Отменената дузпа за ЦСКА

В анализа на Съдийската комисия попада и ситуацията от 49-ата минута в мача между Септември и ЦСКА, когато Мохамед Брахими пада в наказателното поле след съприкосновение с Георги Върбанов. Нито един от двамата не играе с топката, като съдията Никола Попов показва дузпа, но ВАР намира доказателства, че има грешка на терен, в резултат на което реферът на терен променя решението си, тъй като действията на двамата футболисти са идентични, като и таймингът е сходен.

Дузпа след ВАР за Локомотив (София)

Последната разгледана ситуация е от мача между Левски и Локомотив (София), когато в 58-мата минута топката среща ръката на Кристиан Димитров след удар с глава на Анте Аралица. Съдията на терен Мартин Великов няма добра видимост, но е привикан от ВАР да прегледа ситуацията, при която ръцете на Димитров увеличават обема на тялото, в неестествена позиция са и препречват пътя на топката към вратата. В резултат на прегледа, Великов правилно отсъжда дузпа за Локомотив (София).

