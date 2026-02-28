Ботев (Враца) 0:0 Берое

Отборите на Ботев (Враца) и Берое играят при резултат 0:0 в двубой от 23-ия кръг на еfbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) - БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:



Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Сенянг, 8. Антоан Стоянов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 97. Владислав Найденов



Берое: 13. Жаулме Валенс, 30. Сантяго Брунели, 3. Хуан Саломони, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Константини, 24. Стефан Гаврилов, 11. Исмаел Ферер, 7. Хуан Пинеда, 19. Емир Кухиня, 9. Йесид Валбуена