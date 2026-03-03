Може ли Турция да влезе в календара на Формула 1 за 2026 година?

На всички е ясно, че провеждането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия в средата на април е под сериозен въпрос заради започналите военни действия в Близкия изток.

Каква ще е съдбата на следващите стартове във Формула 1?

Това поставя въпроса как ще процедира Формула 1, ако едно от тези две състезания или дори и двете бъдат отменени. Вече се появи информация, че „Имола“ в Италия и „Портимао“ в Португалия се разглеждат като алтернативи, но не изключено да видим и нова поява на Турция в календара на световния шампионат.

Италия и Португалия може да сменят Бахрейн и Саудитска Арабия

От една страна едно състезание на „Истанбул Парк“ би предложило малко по-лесно логистично решение за всички. На теория състезателният уикенд в Турция може да се проведе само седмица след Гран При на Япония, което ще улесни всички, тъй като самолетите от Япония просто ще кацнат на летище Сабиха Гьокчен, което се намира на само няколко километра от „Истанбул Парк“.

Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година

След това може да има една седмица пауза преди едно потенциално състезание на „Имола“, след което ще има още една почивна седмица преди Гран При на Маями. По този начин логистиката на отборите и световния шампионат като цяло ще бъде много по-лесна, отколкото със състезания на „Имола“ и „Портимао“.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

Двете писти са разделени от над 2400 километра, които се изминават за над 25 часа чисто каране, ако няма закъснения. Именно това беше причината през 2020 година, когато двете писти приеха стартове в последователни седмици, уикендът за Гран При на Емилия-Романя да използва специален двудневен формат. Тогава на „Имола“ имаше само една 90-минутната тренировка в събота сутринта преди квалификацията по-късно същия ден и състезанието в неделя.

Шефът на Формула 1 каза дали Гран При на Турция наистина ще се завърне

Разбира се, тепърва предстои да видим какво ще решат във Формула 1, но се очаква това решение да бъде взето сравнително скоро, за да може да се организира цялата логистика на световния шампионат. Тя е може би най-важна за Пирели, тъй като италианската компания ще трябва да достави, а вероятно и произведе, огромно количество гуми в много кратки срокове.

