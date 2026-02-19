Популярни
Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година

  • 19 фев 2026 | 10:43
Турската версия на сайта motorsport.com съобщава, че Гран При на Турция ще се завърне в календара на Формула 1 през 2027 година, при това с постоянно място, а не ротационно такова.

Според източниците на изданието преговорите между Формула 1, ФИА и организаторите в Турция вече са на своята финална права. Остава само подписването на договора, което ще бъде чиста формалност.

В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година
В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година

Гран При на Турция беше част от календара на Формула 1 между 2005 и 2011, след което надпреварата изпадна заради големи финансови загуби. Тя се завърна за още две издания по време на пандемичните 2020 и 2021, след което властите в Турция изявиха желание за по-постоянно място в календара.

Изглежда, че техните усилия най-накрая ще се отплатят и „Истанбул Парк“ отново ще приема световния шампионат ежегодно. Очаква се контрактът да бъде с първоначална продължителност от пет години, което е отлична новина за всички фенове на Формула 1 в България.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

