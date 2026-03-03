Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки ще трябва да намали грешките, ако иска да се бори за титлата в MotoGP

Марко Бедзеки ще трябва да намали грешките, ако иска да се бори за титлата в MotoGP

  • 3 март 2026 | 09:04
  • 792
  • 0

Заводският пилот на Априлия стартира сезон 2026 в MotoGP много силно по време на Гран При на Тайланд, в която той спечели една доминанта победа, след като стартира от полпозишъна.

Впечатление обаче правят трите падания, които италианецът направи в хода на уикенда на „Бурирам“, които, на всичкото отгоре, дойдоха в един и същ ден. Първо той се озова не земята във втората свободна тренировка в събота сутринта, след което падна и в края на квалификацията, когато вече си беше осигурил полпозишъна.

Най-важната от трите катастрофи обаче дойде в спринта, когато Бедзеки падна от първото място в средата на втората обиколка. На фона на неговото темпо през целия уикенд не е изключено да предложим, че по този начин той загуби едни сигурни 12 точки, с които сега щеше да е лидер в шампионата с аванс от поне 8 пункта, а нямаше да е втори с пасив от 7, както е сега.

Проблемът за Бедзеки е, че това не беше уникален случай, тъй като и в миналото той е допускал подобни неточности в уикенди, в които има предимство като чисто темпо. Един такъв пример е Гран При на Индонезия през миналата година, когато той направи не един, а два слаби старта, които струваха скъпо на италианеца.

Тогава Бедзеки навакса изоставането си и спечели спринта, но в състезанието се удари с Марк Маркес в първата обиколка и отпадна. Това му донесе наказание с две преминавания през дългата обиколка за Гран При на Австралия, което пък му коства и шанса да се бори за първото място на „Филип Айлънд“, където той отново беше много бърз.

Всичко това показва, че Бедзеки ще трябва да намали грешките в своето каране, за да може да се бори за световната титла в MotoGP през 2026 година. Разбира се, това ще зависи и от представянето на Априлия в хода на сезона, тъй като до момента извадката е от само един състезателен уикенд. Обнадеждаващото за марката от Ноале е това, че в цялата си история тя никога не беше класирала пилот на подиума в Тайланд, а сега имаше двама, тъй като трети на „Бурирам“ завърши Раул Фернандес от сателитния екип на Тракхасу.

Снимки: Gettyimages

