  Шефът на Формула 1 каза дали Гран При на Турция наистина ще се завърне

Шефът на Формула 1 каза дали Гран При на Турция наистина ще се завърне

  • 21 фев 2026 | 14:02
  • 776
  • 0

По-рано тази седмица в турските медии се появи информация, че надпреварата за Гран При на Турция ще се завърне в календара на Формула 1 през 2027 година, при това с постоянно място, а не в ротация.

Според тази информация договорът за провеждането на надпреварата все още не е подписан, но това е само формалност, тъй като договорката между местните организатори и Формула 1 вече е постигната. Тази тема беше дискутирана и от шефа на Формула 1 Стефано Доменикали по време на предсезонния тест в Бахрейн.

Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година
Формула 1 се завръща в Турция от 2027 година

„Турция, да кажем, че все още не е на 100% потвърдено. Очаквайте новини за Турция. Това е и отговор за хората, които смятат, че имаме твърде много улични състезания. Новите надпревари, които влизат, са писти, а не улични трасета. Това са писти с история и добро състезателно минало“, обясни Доменикали пред медиите в Бахрейн.

В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година
В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година

Както е известно в края на миналата година беше обявено, че Гран При на Португалия на „Портимао“ ще бъде част от календара през 2027 и 2028. Практически надпреварата в Португалия ще заеме мястото на Гран При на Нидерландия, която ще напусне Формула 1 в края на този сезон.

Снимки: Imago

