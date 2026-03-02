Популярни
Нотингам ще върне обратно нападател на Наполи

  • 2 март 2026 | 17:13
В Нотингам Форест не са очаровани от представянето на нападателя Лоренцо Лука и са решили да го върнат обратно на Наполи през лятото, съобщава Николо Скира.

Както е известно, през януари италианският национал премина като преотстъпен в английския клуб срещу 2 млн. евро. В сделката беше включена и опция за закупуването му в размер на 35 млн. евро, която обаче няма да бъде активирана. Лука се разписа още в дебюта си за Форест при загубата с 1:3 от Лийдс. Той обаче има едва 194 игрови минути в пет мача за тима. 25-годишният футболист беше заменен още на почивката при загубата с 1:2 от Фенербахче миналата седмица, като си навлече критики от фенове и анализатори за поведението си в мача. Впоследствие той дори не беше включен в състава при поражението с 1:2 от Брайтън.

Наполи привлече Лука от Удинезе през миналото лято, но за един полусезон в италианския шампион той отбеляза само два гола в общо 23 мача, в които записа 595 игрови минути. Така се стигна до преминаването му в Нотингам, където обаче също не са останали с добро впечатление от него.

Снимки: Gettyimages

