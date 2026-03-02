Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

Звездата на Наполи Кевин де Бройне най-сетне ще поднови днес тренировки с първия отбор, след като пропусна последните четири месеца заради контузия. Бившият плеймейкър на Манчестър Сити изигра едва осем мача в Серия "А" от началото на сезона, след което получи травма в бедрото на 25 октомври. Това се случи по време на изпълнение на дузпата при победата на Наполи с 3:1 над Интер. Разкъсването двуглавият бедрен мускул на десния крак се оказа тежко и белгиецът трябваше да се подложи на операция.

Де Бройне прекара по-голямата част от последните четири месеца в родината си, като се завърна в Италия през миналата седмица. Според "Гадзета дело спорт" днес той трябва да поднови тренировки наравно със своите съотборници. Това се случва 128 дни след момента, в който получи контузията си. Има дори очаквания Антонио Конте да го включи в групата за двубоя с Торино в петък.

Всеки момент тренировки трябва да подновяват и Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса.

Napoli star Kevin De Bruyne is set to make his return to first-team training on Monday, 128 days after he suffered an injury while taking a penalty against Inter in Serie A. pic.twitter.com/3dXSm8GR4P — Football Italia (@footballitalia) March 2, 2026