Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

Звездата на Наполи Кевин де Бройне най-сетне ще поднови днес тренировки с първия отбор, след като пропусна последните четири месеца заради контузия. Бившият плеймейкър на Манчестър Сити изигра едва осем мача в Серия "А" от началото на сезона, след което получи травма в бедрото на 25 октомври. Това се случи по време на изпълнение на дузпата при победата на Наполи с 3:1 над Интер. Разкъсването двуглавият бедрен мускул на десния крак се оказа тежко и белгиецът трябваше да се подложи на операция.
Де Бройне прекара по-голямата част от последните четири месеца в родината си, като се завърна в Италия през миналата седмица. Според "Гадзета дело спорт" днес той трябва да поднови тренировки наравно със своите съотборници. Това се случва 128 дни след момента, в който получи контузията си. Има дори очаквания Антонио Конте да го включи в групата за двубоя с Торино в петък.
Всеки момент тренировки трябва да подновяват и Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса.