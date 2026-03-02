Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

  • 2 март 2026 | 12:30
  • 139
  • 0
Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

Звездата на Наполи Кевин де Бройне най-сетне ще поднови днес тренировки с първия отбор, след като пропусна последните четири месеца заради контузия. Бившият плеймейкър на Манчестър Сити изигра едва осем мача в Серия "А" от началото на сезона, след което получи травма в бедрото на 25 октомври. Това се случи по време на изпълнение на дузпата при победата на Наполи с 3:1 над Интер. Разкъсването двуглавият бедрен мускул на десния крак се оказа тежко и белгиецът трябваше да се подложи на операция.

Де Бройне прекара по-голямата част от последните четири месеца в родината си, като се завърна в Италия през миналата седмица. Според "Гадзета дело спорт" днес той трябва да поднови тренировки наравно със своите съотборници. Това се случва 128 дни след момента, в който получи контузията си. Има дори очаквания Антонио Конте да го включи в групата за двубоя с Торино в петък.

Всеки момент тренировки трябва да подновяват и Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 5970
  • 9
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 7385
  • 6
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 4262
  • 8
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6537
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 3441
  • 1
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1464
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 3424
  • 5
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 6771
  • 32
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 281
  • 0
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 9441
  • 13
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 2842
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 3361
  • 7