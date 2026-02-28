Гол на Лукаку в края зарадва Наполи срещу последния

Популярни
  • 28 фев 2026 | 21:50
  • 1782
  • 3

Шампионът Наполи постигна изключително драматична победа с 2:1 при гостуването си на Верона в мач от 27-ия кръг на Серия "А". Така неаполитанците прекъснаха негативната си поредица от три срещи във всички турнири без успех. Техният съперник пък не е спечелил нито един от последните си 12 двубоя.

Гостите взеха аванс още във втората минута. Тогава капитанът им Матео Политано центрира в наказателното поле, където Антонио Вергара с глава насочи топката към Расмус Хойлунд, който също с глава я прати в противниковата мрежа. В 64-ата минута обаче именно нападателят имаше вина за изравнителното попадение, тъй като първо не изчисти добре топката при корнер, а след това я отклони при шута на Жан-Даниел Акпа Акпро. Все пак голът беше приписан на котдивоареца, който не се беше разписвал от май 2023 година насам. Все пак “партенопеите” бяха тези, които си тръгнаха с успеха, до който стигнаха в последната атака в срещата. Тогава след заучено изпълнение на корнер резервата Ромелу Лукаку нанесе удар, който вратарят не успя да спаси за първия гол на белгиеца през сезона.

Така Наполи събра общо 53 пункта и се върна на третото място в класирането, и то само на една точка от втория Милан преди мача му от кръга. Със своите едва 15 пункта пък съставът на Верона остава закотвен на дъното след третата си поредна загуба.

Снимки: Gettyimages

