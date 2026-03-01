Конте: Наполи ме прави по-добър треньор

Антонио Конте изрази радостта си от завръщането на Ромелу Лукаку, който вкара решаващия гол при победата като гост на неговия Наполи с 2:1 срещу тима на Верона в срещата от 27-ия кръг на италианската Серия А. Въпреки това наставника на шампионите подчерта, че все още европейската кампания на неаполитанците е поставена на карта. "Партенопите" записаха първа победа от 7-и февруари насам.

Гол на Лукаку в края зарадва Наполи срещу последния

„Това е сезон, който ще нося със себе си, защото ме учи на толкова много неща за справяне със ситуации, които никога преди не съм преживявал. Един треньор трябва да се обръща и към човешкия фактор, да намира правилните думи, да знае баланса между моркова и тоягата. Този опит ме усъвършенства по много начини. Справянето с всички тези ситуации изобщо не е лесно. Чувствам, че това ме прави по-добър треньор. Намираме начин да останем на крака и да открием правилния път, не само на футболно ниво, но и като човешки същества“, заяви Конте пред медиите след края на мача.

Интер се сгромоляса в Европа, но в Серия "А" е безпощаден

През последните седмици имаше много спорове около съдийството, като и тук не липсваха такива, тъй като от Наполи претендираха за нарушение преди корнера, довел до гола на Верона. Въпреки това Лукаку остави своя отпечатък, влизайки от пейката, за да отбележи първия си гол от девет месеца насам, след като пропусна по-голямата част от сезона заради скъсано сухожилие.

Antonio Conte is happy for Romelu Lukaku’s comeback goal to beat Verona, feels this season is ‘making me a better coach’ and warns Napoli still ‘risk missing out on Europe.’#Napoli #VeronaNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/9mUa8n7r42 — Football Italia (@footballitalia) February 28, 2026

„Лукаку претърпя толкова сериозна контузия. Знам твърде добре колко много страдаше в тази ситуация, тъй като иска да помогне на Наполи и на мен заради връзката, която имаме. Ние го подкрепяме и работим усилено. Той все още не е играчът, когото познаваме, но е напът да стане такъв. Този гол ще му даде увереност. Световното първенство наближава и бих се радвал както той, така и Кевин Де Бройне да играят на него“, продължи Конте.

Киву: Скудетото още не е спечелено

Лукаку не се беше разписвал в Серия А от май 2025 г. срещу Каляри – пауза от 281 дни, и може би не е очаквал да вкара толкова решителен и драматичен гол.

„Той имаше още няколко шанса, включително срещу Ювентус. Знаем, че може да наложи присъствието си в наказателното поле. Когато атакуваш, а съперникът се защитава с много хора, Лукаку се превръща в основна фигура. Ако атакуваш пространства, може да му е малко по-трудно. Пуснахме го в игра и той си свърши работата. Надявам се това да му даде увереност, нуждаем се от всички“, каза още Конте.

Наполи беше напът да загуби още ценни точки и да рискува да изпадне от топ четири, но този резултат ги задържа в зона Шампионска лига преди мача между Рома и Ювентус. Запитан за бъдещето си, Конте направи няколко загадъчни коментара.

„Подписах тригодишен договор, така че остава още една година. Нека мислим за настоящето, за да можем да си напишем възможно най-доброто бъдеще, което означава участие в Шампионската лига. Ще бъде тежка битка, знаем го, защото други отбори са в по-добри ситуации, докато ние се опитваме да върнем играчите си във форма. Знаем, че наистина рискуваме да пропуснем изцяло участие в Европа, тук обираме дъното на кацата. Днес се справихме добре, като взехме точките, знаейки, че можем да играем много по-добре от това“, добави Конте.