  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Михаил Александров за Джони Велинов: Страхотен човек, който даваше сърце и душа за ЦСКА

Михаил Александров за Джони Велинов: Страхотен човек, който даваше сърце и душа за ЦСКА

  • 2 март 2026 | 17:13
  • 128
  • 0

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров каза много хубави думи за легендарния вратар на "армейците" Георги Велинов, който вчера си отиде от този свят на 68-годишна възраст. Шефът на "червените" изрази съжаление, че Джони, както го наричаха феновете, няма да успее да види новия стадион "Българска армия".

"Имах честта да го познавам не само като ръководител, а и като футболист на клуба. Нещото, с което мога да го запомня, е, че винаги беше позитивен. Беше един страхотен човек, който наистина обичаше ЦСКА и даваше сърце и душа за този клуб. 

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Ние от ръководството сме били повече от загрижени за състоянието му в последно време. Искахме той да се върне там, където му е мястото - на новия стадион. За съжаление той и Димитър Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”. Те ще останат в историята на ЦСКА като емблематични легенди за клуба и това никога няма да бъде изтрито", сподели Мишо Александров.

Снимки: Борислав Трошев

