Патрика: Джони беше велика личност и велик човек

Бившият футболист на ЦСКА Петър Витанов - Патрика се върна назад във времето, когато делеше една стая в лагерите с Георги Велинов. Вчера Джони, както го наричаха феновете на "армейците", си отиде от този свят на 68 години.

"Джони беше велика личност и велик човек. Велик с главно "В"! От него съм научил толкова много неща. Беше невероятен и много различен от мнозина. Имам много хубави спомени с него. Все пак с него спахме в една стая едно време. Познаваме се много добре. За съжаление имаше много здравословни проблеми напоследък. Да, ние знаехме за тях, но винаги съм имал надеждата, че ще се справи. Уви, това е животът. Има начало и край, но България загуби един невероятен човек.

Изигра редица паметни мачове. Никога няма да го забравя. Имаше невероятен рефлекс и нюх. Знаеше къде и как да застане. Да, имало е и загуби, но това е част от играта. Ще остане в историята и ще го помним винаги. Такива хора трябва да ги уважаваш и да им обръщаш нужното внимание докато са сред нас. След това вече е късно и те няма нищо да разберат. Бог да го прости! Горе се събра един наистина невероятен отбор!", заяви Патрика пред "Мач Телеграф".