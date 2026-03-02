Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Патрика: Джони беше велика личност и велик човек

Патрика: Джони беше велика личност и велик човек

  • 2 март 2026 | 10:49
  • 221
  • 0
Патрика: Джони беше велика личност и велик човек

Бившият футболист на ЦСКА Петър Витанов - Патрика се върна назад във времето, когато делеше една стая в лагерите с Георги Велинов. Вчера Джони, както го наричаха феновете на "армейците", си отиде от този свят на 68 години.

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

"Джони беше велика личност и велик човек. Велик с главно "В"! От него съм научил толкова много неща. Беше невероятен и много различен от мнозина. Имам много хубави спомени с него. Все пак с него спахме в една стая едно време. Познаваме се много добре. За съжаление имаше много здравословни проблеми напоследък. Да, ние знаехме за тях, но винаги съм имал надеждата, че ще се справи. Уви, това е животът. Има начало и край, но България загуби един невероятен човек.

ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа
ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа

Изигра редица паметни мачове. Никога няма да го забравя. Имаше невероятен рефлекс и нюх. Знаеше къде и как да застане. Да, имало е и загуби, но това е част от играта. Ще остане в историята и ще го помним винаги. Такива хора трябва да ги уважаваш и да им обръщаш нужното внимание докато са сред нас. След това вече е късно и те няма нищо да разберат. Бог да го прости! Горе се събра един наистина невероятен отбор!", заяви Патрика пред "Мач Телеграф".

Още от БГ Футбол

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

  • 2 март 2026 | 09:18
  • 642
  • 0
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 898
  • 0
Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 1059
  • 1
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 6429
  • 2
Артур Мота се завърна в Стара Загора

Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 897
  • 0
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4597
  • 20
Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 141287
  • 716
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4597
  • 20
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 2480
  • 5
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 859
  • 0
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 3358
  • 7
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 21202
  • 18