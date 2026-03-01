Стоичков скърби за Георги Велинов

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да се сбогува с великия Георги Велинов, който си отиде от този свят на 68-годишна възраст. През последните седмици легендарният вратар на ЦСКА и България беше в тежко състояние във ВМА.

От години любимецът на феновете на "армейците" се бореше с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

"Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА! Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности за всичко, което си направил за мен и за ЦСКА!", написа Камата.