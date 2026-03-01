Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стоичков скърби за Георги Велинов

Стоичков скърби за Георги Велинов

  • 1 март 2026 | 17:53
  • 896
  • 0
Стоичков скърби за Георги Велинов

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да се сбогува с великия Георги Велинов, който си отиде от този свят на 68-годишна възраст. През последните седмици легендарният вратар на ЦСКА и България беше в тежко състояние във ВМА.

От години любимецът на феновете на "армейците" се бореше с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

"Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА! Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности за всичко, което си направил за мен и за ЦСКА!", написа Камата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра превзе "Бончук" след обрат

Янтра превзе "Бончук" след обрат

  • 1 март 2026 | 16:25
  • 8380
  • 8
Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

  • 1 март 2026 | 15:41
  • 755
  • 0
Баба Марта не донесе победа за домакините

Баба Марта не донесе победа за домакините

  • 1 март 2026 | 16:30
  • 24760
  • 24
Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

  • 1 март 2026 | 15:10
  • 1081
  • 0
Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

  • 1 март 2026 | 15:08
  • 1939
  • 7
Дреновец с обрат във втората си контрола

Дреновец с обрат във втората си контрола

  • 1 март 2026 | 14:59
  • 939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

Левски 1:1 Локомотив (София), Анте Аралица изравни резултата

  • 1 март 2026 | 17:29
  • 33534
  • 133
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 10292
  • 37
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 17906
  • 70
Съставите на Арсенал и Тотнъм

Съставите на Арсенал и Тотнъм

  • 1 март 2026 | 17:38
  • 960
  • 6
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 38724
  • 84
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 9667
  • 35