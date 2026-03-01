ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа

От ЦСКА също се сбогуваха с легендарния Георги Велинов. Джони си отиде от този свят по-рано днес на 68-годишна възраст, след като в последните седмици беше в тежко състояние във ВМА.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

С дълбока тъга и огромна болка в сърцата ви съобщаваме, че на 68-годишна възраст ни напусна една от най-ярките легенди на ЦСКА Георги Велинов.

Днес българският футбол и „червената“ общност загубиха не само велик вратар, а символ на вярност, мъжество и безрезервна любов към емблемата.

Губим герой. Губим шампион. Губим човек, който винаги стоеше гордо под рамката на вратата и пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа.

Горди сме, че той беше един от нас. И носеше „червената“ фланелка с достойнство! В най-трудните европейски вечери беше непробиваемата стена зад отбора.

С Джони под рамката ЦСКА извоюва шест шампионски титли и четири национални купи, а през 1981 г. той заслужено бе избран за Футболист №1 на България. Името му остава завинаги свързано и с великия европейски поход до полуфиналите за КЕШ през сезон 1981/82.

След края на кариерата си той остана верен на ЦСКА и продължи да служи на клуба с отдаденост и любов.

Джони беше повече от велик вратар. Той беше характер. Беше сърце. Беше армеец до последния си дъх.

Днес свеждаме глава в знак на почит и скръб.

Светъл ти път, шампионе!

Георги Велинов - Джони, завинаги един от нас!