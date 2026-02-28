Груев: Ние трябваше да вкараме поне един гол

Родният национал Илия Груев твърди, че той и съотборниците му от Лийдс са заслужавали да вкарат поне един гол при загубата с 0:1 срещу втория в класирането на Премиър лийг от 28-ия кръг на английския шампионат.

"Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това Манчестър Сити се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо.

Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди почивката. Ударът бе тежък. Сити владееха повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10-15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме", заяви Груев пред Sky Sports след последния съдийски сигнал.