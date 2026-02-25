Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Торино
  3. Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 482
  • 1

Феновете на Торино организираха протест срещу президента и собственик на отбора Урбано Кайро,съобщават италианските медии. Ултрасите докараха тор с пикап до тренировъчния стадион на клуба и го разпръснаха на входа. На оградата пред стадиона беше окачен и банер с надпис „Лайна като Кайро“.

Торино е 15-ти в класирането на Серия А с 27 точки, три точки над зоната на изпадащите. Те също така отпаднаха от Купата на Италия, губейки с 1:2 от Интер Милано на четвъртфиналите. На 23 февруари ръководството уволни старши треньора Марко Барони, който беше начело от юни 2025 година. 68-годишният Кайро е собственик на Торино от 2005 г. През това време клубът не е печелил трофей.

Торино обяви треньорска смяна
Торино обяви треньорска смяна
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 341
  • 0
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 504
  • 0
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 1936
  • 8
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 2265
  • 3
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1046
  • 0
Проблеми с феновете на Борусия Дортмунд преди реванша с Аталанта

Проблеми с феновете на Борусия Дортмунд преди реванша с Аталанта

  • 25 фев 2026 | 13:26
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 2132
  • 3
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4667
  • 22
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 3206
  • 4
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 18553
  • 16
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 27001
  • 47
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 20868
  • 70