Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино организираха протест срещу президента и собственик на отбора Урбано Кайро,съобщават италианските медии. Ултрасите докараха тор с пикап до тренировъчния стадион на клуба и го разпръснаха на входа. На оградата пред стадиона беше окачен и банер с надпис „Лайна като Кайро“.

🚨🇮🇹 A small group of Torino fans left poo outside their training ground after disappointment around team form. 💩 (@anperillo) pic.twitter.com/Agd4sFRsOa — EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2026

Торино е 15-ти в класирането на Серия А с 27 точки, три точки над зоната на изпадащите. Те също така отпаднаха от Купата на Италия, губейки с 1:2 от Интер Милано на четвъртфиналите. На 23 февруари ръководството уволни старши треньора Марко Барони, който беше начело от юни 2025 година. 68-годишният Кайро е собственик на Торино от 2005 г. През това време клубът не е печелил трофей.

