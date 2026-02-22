Популярни
  2. Дженоа
  3. Дженоа се разправи с Торино и се отдалечи от опасната зона

Дженоа се разправи с Торино и се отдалечи от опасната зона

  • 22 фев 2026 | 16:08
  • 569
  • 0
Дженоа се разправи с Торино и се отдалечи от опасната зона

Отборът на Дженоа записа убедителна и важна домакинска победа с 3:0 над Торино в прекия им сблъсък от 26-ия кръг на Серия "А". Така “грифоните” прекратиха негативната си поредица от пет мача без успех срещу този съперник.

Домакините взеха аванс в 21-вата минута, когато Алберто Палеари отрази удар на Калеб Екубан, но Брук Нортън-Къфи първи стигна до топката и я прати в мрежата със своя изстрел. В 40-ата минута генуезците вкараха втори гол по подобен начин, след като вратарят изби шут на Томазо Балданци, но Екубан се разписа от добавка. Малко след това именно нападателят игра с ръка в наказателното си поле, но ВАР отказа да даде дузпа за “биковете”. В последните секунди преди почивката пък полузащитникът на гостите Емирхан Илхан си изкара директен червен картон за влизане с бутоните напред в десния прасец на Лоренцо Коломбо. Така “рособлу” безпроблемно удържаха аванса си и дори го направиха по-убедителен в 83-тата минута. Тогава резервата Жуниор Месиас се възползва от груба грешка на току-що влезлия от пейката Маркус Педерсен, напредна и с мощния си шут оформи крайното 3:0.

С първата си победа от три кръга насам Дженоа не само, че се отдалечи от зоната на изпадащите, но и събра същия актив като Торино - 27 точки. “Грифоните” се изкачиха на 14-ата позиция в класирането, докато “биковете” се смъкнаха на 15-ото място след четвъртия си пореден мач без успех във всички турнири.

Снимки: Gettyimages

